В саратовские суды летом ищут шесть судей и одного председателя

В Саратовской области открыты новые вакансии судей.
Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявила о открытии новых вакансий на должности судей. Документы от кандидатов принимаются до 24 июля.
В список вакансий входят:
- Судья Саратовского областного суда – 2 вакансии
- Председатель Татищевского районного суда
- Судья Октябрьского районного суда Саратова
- Судья Балаковского районного суда
- Судья Петровского городского суда
- Мировой судья участка №6 Заводского района Саратова
Прием документов осуществляется с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, а в пятницу — с 10:00 до 16:45. Перерыв на обед с 13:00 до 13:45.
Документы можно подать по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 214А.
Ольга Сергеева