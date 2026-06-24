В саратовские суды летом ищут шесть судей и одного председателя

В Саратовской области открыты новые вакансии судей.

Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявила о открытии новых вакансий на должности судей. Документы от кандидатов принимаются до 24 июля.

В список вакансий входят:

Судья Саратовского областного суда – 2 вакансии

Председатель Татищевского районного суда

Судья Октябрьского районного суда Саратова

Судья Балаковского районного суда

Судья Петровского городского суда

Мировой судья участка №6 Заводского района Саратова

Прием документов осуществляется с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, а в пятницу — с 10:00 до 16:45. Перерыв на обед с 13:00 до 13:45.

Документы можно подать по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 214А.

Ольга Сергеева