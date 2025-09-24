В саратовских колледжах ввели систему сопровождения предприятиями-партнерами

Глава региона рассказал об успешном взаимодействии Энгельсского механико-технологического колледжа и местного завода металлоконструкций.

Со слов Романа Бусаргина, Их сотрудничество началось в 2023 году, а летом текущего года подписано трехстороннее соглашение. Завод стал базовым предприятием колледжа.

За это время завод помог обновить материально-техническую базу учебного заведения. При этом предприятие получает квалифицированные кадры, обученные специфике производства. За три года были открыты 4 новые профессии. Студенты постоянно проходят практику на заводе. На сегодняшний день в колледже обучаются 29 человек по целевому направлению.

— Такое сопровождение партнерами есть повсеместно, практически во всех техникумах. Это очень востребованная практика. Все наши предприятия ищут работников со средним специальным образованием, потому что их не хватает. На встрече Вячеслава Викторовича Володина с сотрудниками СГЭТ, они говорили о нехватке водителей городского электрического транспорта. У нас также был закреплен соответствующий набор. Сейчас знаю, что уже кто-то из ребят даже сдают экзамены. Поэтому эти направления ведутся повсеместно. Кроме того, за 2 года, что мы ведем эту работу, было закрыто более 50 невостребованных специальностей и более актуальных 50 открыто, — отметил Бусаргин во время прямой линии со населением 24 сентября.

Наталья Мерайеф