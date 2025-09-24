В Саратовской области будут развивать материально-техническую базу детских лагерей

Глава региона рассказал о развитии материально технической базы саратовских лагерей для детей.

— В прошлом году мы построили в рамках программы, инициированной Президентом, три дополнительных корпуса наших летних лагерей по 50 мест. В этом году у нас подтверждена заявка. И в следующем году мы начинаем строительство двух новых корпусов по 50 мест в двух оздоровительных лагерях. Плюс у нас еще лагерь в Базарно-Карабулакском районе, там будет проведен комплексный капитальный ремонт. Задача, которая стоит перед министерством образования — максимальное увеличение количества мест для детского отдыха, — отметил Роман Бусаргин в ходе прямой линии с населением.

Наталья Мерайеф.