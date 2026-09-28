В саратовских лесах грибники собирают «море» маслят

Жители Саратовской области делятся урожаем грибов.

Выходные любители «тихой охоты» проводят в лесах. Люди пишут в соцсетях, что грибы «пошли» и их достаточно много. Почти так же много, как и грибников, шутят саратовцы.

«Рыжики только появляются. Район села Усовка. Маслят вообще море», — поделилась Александра, имея в виду Воскресенский район.

Также грибники удачно «охотились» в Пугачёвском, Вольском, Ивантеевском, Базарно-Карабулакском, Аткарском, Энгельсском районах, у села Поповка в Саратове.

«Народа очень много. Но грибов больше», — рассказала Юля о сборе у Поповки.

В основном саратовцам попадались маслята, рыжики, шампиньоны, синеножки, маховики, песочники.

В связи с большими урожаями опытные грибники дали совет начинающим — собирать добычу в корзинку шляпкой вверх, так мусор с ножки не будет забиваться в «юбочку» и гриб легче будет очистить.

Ольга Сергеева