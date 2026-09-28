В Энгельсе автомобиль наехал на забор, водитель оказался в больнице

Ночью, 27 сентября, в Энгельсе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом рассказали в местной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла около полуночи, примерно в 00:30, напротив дома № 4 по улице Станционной: автомобиль марки «Ниссан Альмера» врезался в заборное ограждение. За рулём находился местный житель 1977 года рождения.
Водитель был доставлен в медицинское учреждение. О его состоянии пока не сообщается.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ольга Сергеева