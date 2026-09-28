В Энгельсе автомобиль наехал на забор, водитель оказался в больнице

Ночью, 27 сентября, в Энгельсе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом рассказали в местной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около полуночи, примерно в 00:30, напротив дома № 4 по улице Станционной: автомобиль марки «Ниссан Альмера» врезался в заборное ограждение. За рулём находился местный житель 1977 года рождения.

Водитель был доставлен в медицинское учреждение. О его состоянии пока не сообщается.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ольга Сергеева