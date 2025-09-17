В саратовских школах решают проблему двухсменного обучения

В Саратовской области решают проблему двухсменного обучения в школах. Наиболее остро проблема нехватки учебных мест ощущается в Ленинском районе Саратова. Корреспонденты побывали в средней общеобразовательной школе № 100.

Школы работают на пределе возможностей, вынуждая сотни детей учиться во вторую смену.

По словам директора школы Екатерины Поповой, учебное заведение, рассчитанное на 840 учеников, вынуждено принимать более 1200 детей. «Во вторую смену у нас обучаются вторые, третьи, шестые и седьмые классы — всего 14 классов, а это более 400 детей», — отметила она.

Родители учащихся выражают серьезное беспокойство сложившейся ситуацией. «Большой минус в том, что, конечно, темнеет, и мы живем не близко к школе. Тоже приходится встречать ребенка, это усложняет ситуацию. Плюс дети в разные смены, это категорически неудобно. Один ребенок к 8 утра, другой к часу дня. Для меня, как мамы двоих детей, очень неудобно водить детей в разное время в школу«, — поделилась мама двоих детей Дарья Рогова.

Аналогичная ситуация наблюдается в школе № 75 того же района, где занятия проводят даже в переоборудованных коридорах. Решением проблемы должно стать строительство новой школы на 1100 мест в микрорайоне Молодежный, которую поддержали десятки тысяч местных жителей.