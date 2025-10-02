В саратовских скверах высадили сотни новых растений

Озеленительные работы прошли одновременно в двух популярных зонах отдыха Саратовской области. Высадка деревьев и кустарников проводилась в рамках благоустройства городских территорий.

В сквере 50-летия Октября появилось 510 новых растений. Насаждения включают 350 кизильников, 70 пузыреплодников, 80 деренов и 10 серебристых тополей, которые создадут тенистые участки для отдыха.

Сквер имени Гагарина пополнился редкими породами деревьев. Здесь высадили 5 вязов «Кампердоуни», 4 декоративные яблони «Роялти» и 2 сахаристых клена, что повысит биоразнообразие и улучшит эстетический облик территории.

Алена Орешкина