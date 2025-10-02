Александр Пажитнев: Девятиклассники справились со всеми экзаменами

В информационном поле распространяется информация о результатах основного государственного экзамена 2025 года.

Хочу отметить, что полная и объективная картина может быть ясна только после завершения всей экзаменационной кампании, включая дополнительный период сдачи ОГЭ в сентябре. Целесообразно делать выводы, основываясь только на официальных итогах всех периодов.

По итогам ОГЭ 2025 года 24052 девятиклассника справились со всеми экзаменами, в том числе по обязательным предметам, и получили аттестат. Эти данные соответствуют уровню предыдущей экзаменационной кампании.