В саратовский медуниверситет пришло рекордное число абитуриентов-целевиков

В этом году в Саратовский медицинский университет поступило рекордное число абитуриентов — более 800 заявок на целевые места. Конкурс достиг 10 человек на место.

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что квоты увеличены вдвое: 496 мест в специалитет и 268 в ординатуру. Дополнительно выделено 200 мест из областного бюджета для абитуриентов с высокими баллами. Также введены муниципальные стипендии.

Прием документов завершен. Наиболее активными стали Александрово-Гайский, Аткарский и другие районы. Власти продолжат поддерживать студентов, обеспечивая их трудоустройство после учебы.