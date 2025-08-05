В Озинках состоялся «Разговор по душам» с матерями участников СВО

В мечети «Сания» поселка Озинки состоялась встреча под названием «Разговор по душам».

Мероприятие, призванное оказать поддержку матерям участников специальной военной операции, было организовано активисткой местной религиозной общины, руководителем клуба по интересам Центра национальных культур Альфией-ханум Каримовой.

Встреча прошла 19 июля 2025 года. В атмосфере взаимопонимания и поддержки женщины делились своими мыслями, переживаниями и историями. Они получили эмоциональную поддержку от тех, кто разделяет схожие чувства и опыт.

Особый акцент был сделан на творческое самовыражение. Для гостей был проведен мастер-класс по рисованию, где каждая участница смогла воплотить свои эмоции и мысли на бумаге.

В рамках мероприятия также состоялась экскурсия по мечети «Сания» и чаепитие. Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.