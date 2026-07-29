Двух живших в Саратове африканских нелегалов депортировали из России

Двое нелегалов из Африки выдворены из Саратова.

В региональном управлении ФССП сообщили о принудительной депортации двух иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Саратова.

Гражданин Кении въехал в Россию через Домодедово и поступил в саратовский вуз, однако не прошёл обязательное тестирование на наличие наркотических веществ в организме, что является обязательным условием для обучения.

Гражданка Южного Судана также прибыла через столичный аэропорт, но после аннулирования визы не оформила новый документ и продолжила проживать в регионе нелегально.

Правоохранители выявили нарушения и составили в отношении обоих административные протоколы. Суд принял решение о выдворении. Судебные приставы сопроводили нарушителей в аэропорт Домодедово, откуда они вылетели на родину.

Напомним, организаторов нелегальной миграции в РФ ждет суровое уголовное наказание.

Ольга Сергеева