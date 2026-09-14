В саратовский отряд защиты предприятий от украинских БПЛА набирают добровольцев

В Саратовской области формируют отряд «БАРС-САРАТОВ» для борьбы с беспилотниками.

Бойцам предстоит обеспечивать безопасность ключевых промышленных объектов от угроз с воздуха — служба будет проходить исключительно в пределах Саратовской области.

Участникам гарантируют финансовое обеспечение от 120 тысяч рублей, сохранение места работы и средней зарплаты, полное обеспечение формой, питанием и жильём, профессиональную подготовку и перспективу трудоустройства на охраняемом предприятии.

Кандидатам необходимо иметь гражданство РФ, военный билет, отсутствие уголовного прошлого, годность к службе с категорией не ниже «В». Возраст — от 52 до 62 лет в зависимости от воинского звания.

Вопросы можно задать в Комитете региональной безопасности Саратовской области или Военном комиссариате региона.

Ольга Сергеева