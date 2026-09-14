«Эмоций было через край»: саратовец выудил огромного сома на 22 кг

Рыбаки Саратовской области хвастаются крупными трофеями на Волге.

В сетях оказываются внушительные сомы, щуки и жерех.

Некто Виктор вытянул полутораметрового сома весом более 22 килограммов — пока это его самый крупный трофей в этом сезоне. По словам мужчины, рыба отчаянно сопротивлялась: «Эмоций было через край, дал маленько жару он», — но надёжные снасти помогли одолеть сильного соперника.

Удачным выдался и выезд Кирилла: всего за час рыбалки в черте Саратова он поймал 15 рыб — 9 жерехов, 4 крупные щуки и 2 окунька. Рыбак отметил, что жерех активно брал наживку ровно 15 минут, а щука клевала в промежутках между его выходами.

Ольга Сергеева