В саратовской детской поликлинике на новом томографе провели более тысячи исследований

В Саратовской центральной городской детской поликлинике за пять месяцев 2026 года на новом 16-срезовом компьютерном томографе проведено более 1 тыс. исследований.

Это, со слов врачей клиники, на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аппарат, полученный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», позволяет проводить детальные исследования органов дыхания, ЛОР-органов, головного мозга и опорно-двигательного аппарата.

Главный врач поликлиники Галия Ахметова отметила высокую точность и информативность данных, что позволяет врачам всех направлений активно использовать томограф для диагностики.

Напомним, программа модернизации, рассчитанная до 2025 года, будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ольга Сергеева