На Саратовскую область сегодня обрушился сильный дождь с грозой

В Саратовской области в среду 17 июня прошел сильный дождь с грозой.

В связи с неблагоприятными погодными условиями региональная служба спасения (РСЧС) призвала жителей быть внимательными и осторожными при передвижении по улицам и дорогам. Гражданам рекомендовали не находиться под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач, а также следить за детьми и оказывать помощь больным и пожилым людям.

Экстренные службы напомнили, что в случае необходимости можно обратиться по телефону 112.

Осадки в регионе, по прогнозам синоптиков, продолжатся.

Ольга Сергеева