В саратовской гимназии открыли «Парту Героя» в честь выпускника — участника СВО

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Парта Героя» в гимназии №1 Саратова состоялась торжественная церемония открытия именной парты.

Парту Героя посвятили памяти выпускника школы Романа Петриченко, героически погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Почетное право открытия школьного мемориала получили отличники и победители региональных олимпиад, обучающиеся 10 класса Виктория Гусева и Эльдар Исмагулов. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования области Никита Вдовин, заместитель воинской части по военно- политической работе, ветеран боевых действий, майор Игорь Новицкий, мама героя Екатерина Петриченко, а также родные и близкие Героя, педагоги и обучающиеся школы.

Собравшиеся рассказали, что Роман Петриченко с юных лет был всесторонне развитой личностью. Он совмещал учебу с уроками игры на скрипке, много читал, свободно говорил и писал на нескольких языках. За проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач был посмертно награжден Орденом Мужества. Награду передал маме Романа Вадимовича его боевой товарищ — Игорь Новицкий.

Напомним, «Парта Героя» — это ученический стол, на котором размещена фотография Героя, факты из его биографии и описание жизненного пути. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, а также принимающие активное участие в жизни школы и города.

Подготовила Ольга Сергеева