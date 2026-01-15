Саратовцев предупредили о лжесотрудниках Госжилинспекции

Мошенники все чаще рассылают сообщения от лица сотрудников Госжилинспекции через мессенджеры и домовые чаты в Telegram.

Об этом сообщили в самой Государственной жилищной инспекции Саратовской области.

В ведомстве предупреждают, что сотрудники ГЖИ не принимают обращения и не ведут переписку в социальных сетях и мессенджерах. При получении подобного сообщения не отвечайте на него и не переходите по ссылкам. Вместо этого свяжитесь напрямую с известным вам сотрудником по рабочему телефону.

Официальные обращения можно подать дистанционно через портал Госуслуг или систему ГИС ЖКХ, письменно — почтой или лично по адресу: Саратов, ул. Челюскинцев, 114, каб. 102. Вся достоверная информация публикуется на официальном сайте инспекции.

Алиса Эай