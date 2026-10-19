В Саратовской консерватории пройдёт концерт «Феерия флейты»

26 октября 2026 года в 18:30 в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова состоится концерт «Феерия флейты».

В программе примут участие одиннадцать флейтистов: Аглая Безотосная, Елизавета Селезнёва, София Горелова, Варвара Суслова, Илья Ермолаев, Елизавета Воронцева, Анастасия Комягина, Таисия Чухланцева, Ульяна Степанова, Ольга Бондаренко и Алиса Габбазова. Аккомпанировать солистам будет Поволжский камерный оркестр под управлением дирижёра Кирилла Кочеткова.

Ведущая концерта — Елена Пономарева.

Вход — по билетам. Подробности и стоимость уточняются в кассе консерватории.