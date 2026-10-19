Юрист Анфисы Чеховой и Гуфа выступит на конференции в Саратове

В Саратове 21 октября пройдёт БЭК 2.0: правовой блок конференции посвятят защите данных и ИИ.

Как сообщает saratov.kp.ru, в Шахматном дворце Саратова 21 октября с 10:00 стартует Большая экономическая конференция — форум БЭК 2.0. В рамках мероприятия запланирована отдельная правовая секция (12:30–13:30), где выступят четыре эксперта.

Ключевым спикером направления станет Аида Землянова — основатель юридического бутика, сопровождающий интересы телеведущей Анфисы Чеховой и рэп-исполнителя Гуфа. Её доклад озаглавлен «Персональные данные, охрана изображений, защита интеллектуальной собственности, использование ИИ: правовой взгляд в 2026 году».

Практическая ценность выступления — разбор конкретных сценариев: как бизнесу и частным лицам защищать права при публикации и использовании изображений, какие требования предъявляются к обработке персональных данных и какие правовые риски возникают при внедрении технологий искусственного интеллекта.

Помимо Земляновой, в правовом блоке выступят ещё три эксперта. Участие в конференции — по предварительной регистрации на сайте организаторов (saratov.opora.ru/befsar).

Ольга Сергеева