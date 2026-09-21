В Саратовской консерватории пройдёт концерт «О музыке и не только»

В Театральном зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 28 сентября состоится концерт «О музыке и не только».

В программе — музыка Д.Д. Шостаковича. «Музыка Шостаковича — это исповедь великого художника, сильная своей откровенностью, беспощадной правдивостью», — приводит организаторы слова Р. Щедрина.

В концерте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Ольга Алакина (сопрано), Месроп и Камилла Бадалян (скрипка), Ольга Айтмухамбетова (скрипка), Елена Ларионычева (виолончель).

Партию фортепиано исполнят Ирина Статник, Раиса Алисова, Ольга Дробицькая, Ольга Власова, Елена Камишкирцева, Наталия Корчагина, Анна Полищук и Алена Митекина.

Также в концерте примут участие студенты кафедры академического пения доцента О.А. Алакиной, доцента М.С. Макаровой, профессора В.А. Демидова, студенты кафедры академического пения и оперной подготовки профессора А.В. Филиппова, струнный квартет и вокальный ансамбль «Мелодия» СОКИ под руководством И.Г. Шевелевой.

Ведущая концерта — Елена Пономарёва.



Начало в 18:00.

Ольга Сергеева