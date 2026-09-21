Бизнес увеличил доходы от размещения свободных средств на депозитах

По данным ВТБ, клиенты сегмента среднего и малого бизнеса за семь месяцев 2026 года провели 8,2 млн депозитных сделок — на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Их доход от размещения временно свободных средств составил 256 млрд рублей.

Портфель срочных средств в сегменте МСБ также вырос — на 5% год к году, до 3,8 трлн рублей. Динамика говорит об устойчивом спросе бизнеса на инструменты размещения временно свободной ликвидности.

«Размещение средств в банке стало быстрым и полностью цифровым процессом. Для всё большего числа компаний работа со свободной ликвидностью становится частью регулярного финансового менеджмента», — отметила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.