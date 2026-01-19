В Саратовской консерватории прозвучит диалог эпох: от Баха до XX века

В предстоящую субботу, 25 января, Большой зал Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова станет площадкой для уникального музыкального диалога.

В центре внимания – органная музыка, где классика Иоганна Себастьяна Баха встретится с творческими интерпретациями композиторов XX столетия.

Молодая исполнительница Дарья Сидорова, студентка класса доцента Н.В. Гольфарб, представит публике насыщенную программу «Бах и музыка XX века». Концерт откроет монументальная Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор Баха, задающая тон всему вечеру.

Кульминацией станет путешествие по музыкальным стилям прошедшего века: от неоклассических вариаций до яркого симфонического органа. В программу войдут:

· «Бахорама» – фантазия на темы Баха современного композитора Назеха Хакима;

· Лирическая Сюита Мориса Дюруфле, наполненная импрессионистскими красками;

· Драматическая Пассакалия Христофора Кушнарёва;

· Вихревая и виртуозная Токката француза Жана Гийу.

Этот концерт – возможность услышать, как великое наследие барокко переосмыслялось композиторами разных школ и национальных традиций в современную эпоху. Организаторы обещают, что вечер станет ярким событием для всех ценителей органного искусства.

Начало в 17:00.

Аккредитация для СМИ: Концерт открыт для посещения. Дополнительная информация – в кассе консерватории.

Ольга Сергеева