В Саратовской консерватории прозвучит диалог эпох: от Баха до XX века

В предстоящую субботу, 25 января, Большой зал Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова станет площадкой для уникального музыкального диалога.
В центре внимания – органная музыка, где классика Иоганна Себастьяна Баха встретится с творческими интерпретациями композиторов XX столетия.
Молодая исполнительница Дарья Сидорова, студентка класса доцента Н.В. Гольфарб, представит публике насыщенную программу «Бах и музыка XX века». Концерт откроет монументальная Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор Баха, задающая тон всему вечеру.
Кульминацией станет путешествие по музыкальным стилям прошедшего века: от неоклассических вариаций до яркого симфонического органа. В программу войдут:
· «Бахорама» – фантазия на темы Баха современного композитора Назеха Хакима;
· Лирическая Сюита Мориса Дюруфле, наполненная импрессионистскими красками;
· Драматическая Пассакалия Христофора Кушнарёва;
· Вихревая и виртуозная Токката француза Жана Гийу.
Этот концерт – возможность услышать, как великое наследие барокко переосмыслялось композиторами разных школ и национальных традиций в современную эпоху. Организаторы обещают, что вечер станет ярким событием для всех ценителей органного искусства.
Начало в 17:00.
Аккредитация для СМИ: Концерт открыт для посещения. Дополнительная информация – в кассе консерватории.
Ольга Сергеева