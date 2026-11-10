В Саратовской консерватории прозвучит музыка композиторов России

13 ноября 2026 года в 19:00 в Большом зале Саратовской консерватории состоится концерт «Ассамблея композиторов России».

В программе — сочинения А. Белова, В. Дубинина, В. Кикты, В. Кипора, П. Климова, Н. Кошелевой, Е. Кудряшовой, Е. Лебедевой, В. Орлова, В. Птпекина, В. Писаренко, М. Фуксмана, А. Хабировой и А. Чайковского.

На сцене выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов Оркестр русских народных инструментов консерватории под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, профессора Кирилла Ершова.

В концерте также принимают участие Академический хор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова (художественный руководитель — профессор Александр Занорин, хормейстер — Екатерина Апостол) и Народный хор Саратовской консерватории (художественный руководитель — Галина Бурданова). Солистка — лауреат всероссийских и международных конкурсов Анастасия Кочкина (домра).