В Саратовской консерватории состоится эстрадный концерт «Осенняя рапсодия»

24 октября в 19.00 в Театральном зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоится эстрадный концерт «Осенняя рапсодия».

В сопровождении эстрадного ансамбля прозвучат популярные песни и джазовые композиции отечественных и зарубежных авторов: Анны Герман, М. Магомаева, Георга Отса на музыку композиторов А. Бабаджаняна, Г. Гладкова, А. Петрова, А. Зацепина.

Исполнители: лауреат международных конкурсов Ольга Алакина, лауреат международных конкурсов Олег Ковтуненко (вокал), лауреат международных конкурсов заслуженный артист России Борис Арон (аккордеон),инструментальный ансамбль: Анна Тишкина (флейта), Виталий Гайдук (бас-гитара), Ярослав Болдырев (ударные), Владимир Мишле (фортепиано, аранжировка).