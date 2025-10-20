Автобусный маршрут до поселка Сабуровка изменит схему движения

С 21 октября пригородный автобусный маршрут № 358 «Саратов (ЦКР) – пос. Сабуровка» будет изменен. По многочисленным просьбам пассажиров автобусы теперь будут заезжать в село Расловка 1-я, что улучшит транспортную доступность для местных жителей.

Движение по обновленному маршруту будет осуществляться ежедневно по установленному расписанию. Из Саратова от остановки «ЦКР» автобусы будут отправляться в 05:45, 08:50, 11:40, 14:50 и 17:45. Обратные рейсы из Сабуровки запланированы на 07:00, 10:05, 13:00, 16:05 и 19:00.

Изменение маршрута позволит улучшить транспортное обслуживание населения сразу двух населенных пунктов — поселка Сабуровка и села Расловка 1-я.

Алена Орешкина