В Саратовской консерватории состоится концерт «За день до отпуска»

30 июня в 18:00 в Большом зале Саратовской консерватории состоится концерт «За день до отпуска».

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Жанна Назарьянц, Алла Долженко,

Татьяна Сафонова, Светлана Шамаева,

Ольга Дробицькая (фортепиано)

Ольга Кийовски (орган)

Хиюн Рю, Месроп Бадалян,

Камилла Бадалян, Маргарита Бадалян (скрипка)

Анастасия Шевцова (альт)

Дмитрий Тупицын (виолончель)

Татьяна Грачева, Дарья Грачева (домра)



Программа концерта:

В.В. Орлов Струнный квартет №4

П.И. Чайковский Апрель из цикла «Времена года» ор. 37

А.К. Глазунов Вальс ор. 42 №3

П.И. Чайковский Страстное признание d-moll

С.В. Рахманинов Мелодия ор.3 №3

С.В. Рахманинов Прелюдия соч. 23 №4

П.И. Чайковский Ноктюрн ор.19 №4

И. Фролов Испанская фантазия

И.Ф. Стравинский Русская песня из о. «Мавра»

Ц.А. Кюи Аппассионато ор.50 №14

Г.Ф. Гендель Ария из оперы «Ринальдо»

Концерт ведёт – Варвара Панина.