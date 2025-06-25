В областной Думе выступили против «бездумной» застройки без инфраструктуры

Об этом сегодня на очередном, пятьдесят седьмом заседании Саратовской областной Думы, заявил депутат Сергей Гладков. Он отметил, что, несмотря на работу над законодательством, проблема остается актуальной.

«Несмотря на рекомендации профильных комитетов областной Думы муниципалитеты так и не приняли своих нормативно-правовые актов, которые бы эффективно регулировали эту деятельность. Вместо этого продолжилась бездумная раздача разрешений на строительство. В Энгельсе разрешили строить жилые дома при условии, что школа от них будет располагаться в тридцати минутах. В чьих интересах принято такое решение? Явно не жителей, застройщиков. Последний пример — саратовский микрорайон «Авиатор» — показывает, что застройщики легко игнорируют мнение тех, кто там живет. Всеми силами стараются обойти закон в угоду своих бизнес-интересов, — заявил Гладков. — Губернатор вынужден в ручном режиме отстаивать интересы жителей. А где позиция муниципальной власти?».

Он подчеркнул необходимость усиления контроля и взаимодействия с правоохранительными органами, чтобы не допустить подобного в будущем.

«Депутаты продолжат отстаивать права жителей. Мы будем добиваться, чтобы жилые дома не появлялись без необходимой социальной и транспортной инфраструктуры. Мы продолжим эту работу вместе с правоохранительными органами и всеми заинтересованными структурами. Это стоит знать и понимать всем застройщикам, которые хотят работать в Саратовской области. Приоритет — интересы жителей и развитие региона!» — подчеркнул Сергей Гладков.