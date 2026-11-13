В Саратовской области 14 тысяч человек прошли бесплатное обучение в школах диабета

На базе поликлиник региона работают 34 школы для пациентов с сахарным диабетом.

Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения региона Виталий Луцет. Только за десять месяцев 2026 года бесплатное обучение там прошли более 14 тысяч человек.

Сахарный диабет требует постоянного внимания: без контроля болезнь грозит серьёзными осложнениями на зрение, почки и сосуды ног. На занятиях врачи разбирают правила здорового питания и безопасной физической активности, учат технике инъекций инсулина и правильному измерению уровня глюкозы в крови. Сейчас в регионе официально зарегистрировано 107 тысяч человек с таким диагнозом.

«14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, и, чем больше изучается это заболевание, тем больше приходит понимание, что жить с этим диагнозом можно, соблюдая определённые правила питания, принимая необходимые препараты и скорректировав образ жизни. Обучение пациентов в школах сахарного диабета стало неотъемлемой частью медицинской помощи и одним из компонентов лечения наряду с сахароснижающей терапией и самоконтролем.

Школы диабета — это важное подспорье, и они пользуются популярностью среди пациентов, которые находят здесь поддержку и понимание. Но следует помнить, что профилактика всегда проще, чем лечение. Даже небольшие, но очень важные изменения в образе жизни — корректировка питания, повышение активности и минимизация вредных привычек — будут иметь большое значение для нашего здоровья в долгосрочной перспективе», — отметил Виталий Луцет.