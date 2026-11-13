«За что платим?!» — Саратовцам разъяснили порядок перерасчёта платы за отопление

Как добиться перерасчёта за холодные батареи: считаем на конкретном примере

Зима близко, а вместе с ней — традиционные жалобы на холод в квартирах. Министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области разъяснило, в каких случаях жители региона могут потребовать перерасчёт платы за отопление, и как это сделать правильно. Разбираемся на конкретных примерах и цифрах, которые будут актуальны уже с осени 2026 года.

Когда батареи не греют по закону

Перерасчёт положен, если температура в помещении опускается ниже установленной нормы или отопление отключали дольше допустимого срока. В обычных комнатах температура не должна быть ниже +18 °C, в угловых квартирах — не ниже +20 °C.

Отдельно прописана допустимая продолжительность перерыва в подаче тепла. Она зависит от того, насколько холодно в квартире: при температуре +12 °C и выше отопление может отсутствовать до 16 часов подряд, при +10…+12 °C — до 8 часов, при +8…+10 °C — до 4 часов. Суммарно за месяц отключения не должны превышать 24 часа.

Как это работает на практике: пример из Саратова

Представим типичную ситуацию: жительница Саратова, квартира на 40 кв.м в доме с общедомовым прибором учёта. В январе 2027 года батареи почти неделю еле грели, температура в комнате держалась на уровне +15 °C. Женщина вызвала специалиста управляющей компании, составила акт, подтвердивший нарушение.

С 1 октября 2026 года тарифы на ЖКУ в Саратовской области выросли: средний индекс по региону составил 11,1%. Стоимость тепловой энергии от ПАО «Т Плюс» в 2026 году зафиксирована на уровне 3067,01 рубля за Гкал.

Если бы квартира отапливалась нормально, платёж за январь при потреблении, скажем, 1,2 Гкал составил бы: 1,2 × 3067,01 = 3680,41 рубля. При нарушении температурного режима на 3 градуса ниже нормы (с +18 до +15) плата снижается на 0,15% за каждый градус отклонения за каждый час. За неделю (168 часов) сумма перерасчёта составила бы солидную величину — и это реальные деньги, которые можно вернуть.

Для сравнения: в Саратовской области предельный порог повышения платы за ЖКУ в 2026 году определён в размере 14,9%. То есть даже при максимальном росте тарифов перерасчёт за некачественную услугу — действенный способ защитить семейный бюджет.

Пошаговая инструкция: что делать, если дома холодно

Жителям Саратова рекомендуют действовать последовательно. Сначала нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании — это можно сделать через приложение «Госуслуги Дом». Затем попросить провести проверку и составить акт. Температуру измеряют вместе с представителем управляющей организации, после чего акт подписывают обе стороны.

Если нарушение подтвердилось, жилец подаёт заявление на перерасчёт и прикладывает к нему акт. В случае если представитель управляющей компании не пришёл, акт можно составить самостоятельно — с участием двух соседей и председателя совета дома.

Главное — не молчать и фиксировать каждый факт холодных батарей. Закон на стороне жильцов, и с осени 2026 года, когда тарифы выросли, каждая недополученная гигакалория тепла — это ваши деньги, которые должны вернуться в кошелёк.

Ольга Сергеева