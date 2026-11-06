Саратовцы массово отравились вяленым язем с червями

В Пугачевском районе 19 человек отравились вяленой рыбой с возбудителями описторхоза.

Стали известны подробности массового отравления людей в Пугачевском районе Саратовской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 5 ноября, на плохое самочувствие пожаловались 19 человек — они съели вяленую рыбу (язь) из сети магазинов «Пивзавод» в райцентре.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования лабораторные исследования выявили в рыбе возбудителей описторхоза. «Рыбная продукция в количестве 35 килограммов снята с реализации, также приостановлена реализация другой рыбной продукции», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что описторхоз — одно из самых распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу; его возбудитель — плоские черви-трематоды рода Opisthorchis, наиболее широко в России представлен вид Opisthorchis felineus (кошачья, или сибирская, двуустка). Проверку по факту массового отравления проводят сотрудники СУ СКР по Саратовской области и прокуроры.