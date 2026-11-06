В Саратове ищут директора в переполненную учениками гимназию на 90 тысяч в месяц

Объявлен конкурс на должность директора гимназии № 5.

Об этом официально сообщила городская администрация. Учреждение располагает двумя корпусами — по адресам 1-й Тульский проезд, 6А и улица Азовская, 15. Гимназия рассчитана на 1130 учащихся, однако сейчас в ней учатся 1534 человека; штат сотрудников насчитывает свыше 220 работников.

К претендентам предъявляют строгие требования: опыт не менее пяти лет на педагогических или руководящих позициях в образовательных организациях. Условия работы предполагают ненормированный рабочий день и один выходной в неделю, ежемесячный оклад директора составит 89 959,17 рублей. Желающим принять участие в конкурсе стоит учитывать высокую нагрузку и ответственность, сопряжённые с этой должностью.