В Саратовской области 20 детей болеют корью в июле

В Саратовской области зарегистрировано 36 случаев заболевания корью.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков. По состоянию на 2 июля среди заболевших 20 детей.

Случаи инфекции выявлены в Саратове, Энгельсе и других районах области. В минздраве подчеркивают, что самым эффективным способом защиты от кори остается вакцинация.

Корь относится к highly contagious заболеваниям, передающимся воздушно-капельным путем. Основные симптомы включают высокую температуру, характерную сыпь, кашель и воспаление глаз. Особую опасность болезнь представляет для непривитых людей, у которых могут развиться серьезные осложнения.

Медики рекомендуют жителям области проверить наличие прививок против кори. Детям вакцинация проводится по национальному календарю — первая доза в 1 год, вторая в 6 лет. Взрослым, не имеющим данных о прививках или никогда не вакцинировавшимся, также стоит обратиться в поликлинику.

При появлении симптомов заболевания необходимо оставаться дома и вызвать врача. В региональном министерстве здравоохранения ведется постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации. Специалисты связывают рост заболеваемости корью в России и других странах с уменьшением охвата населения профилактическими прививками в последние годы.

Актуальную информацию о мерах профилактики и вакцинации можно получить в медицинских учреждениях области или на официальном сайте министерства здравоохранения Саратовской области.