В Саратовской области 32 тысячи детей отдохнули в летних лагерях

На заседании правительства подведены промежуточные итоги летней оздоровительной кампании:
617 лагерей работают в регионе (48 загородных, 566 с дневным пребыванием, 3 палаточных);
32 000+ детей уже укрепили здоровье, включая 600 ребят на черноморском побережье Краснодарского края;
Для детей с ОВЗ организованы инклюзивные программы.
Инфраструктурные обновления:
- 58 учреждений отремонтированы (49 – текущий ремонт, 9 – капитальный);
- Привлечено 73 млн руб. из федерального бюджета на строительство 3 модульных корпусов (увеличат вместимость лагерей на 150 мест).
Ключевые акценты:
- Патриотическое воспитание: тематические смены охватили 4770 детей;
- Ежедневные церемонии поднятия флага и исполнения гимна;
- 100% оснащение лагерей видеонаблюдением, тревожной сигнализацией и охраной.
Бюджет кампании составил 1,345 млрд рублей. Контроль за отдыхом детей продолжает межведомственная комиссия.