В Саратовской области 32 тысячи детей отдохнули в летних лагерях

На заседании правительства подведены промежуточные итоги летней оздоровительной кампании:

617 лагерей работают в регионе (48 загородных, 566 с дневным пребыванием, 3 палаточных);

32 000+ детей уже укрепили здоровье, включая 600 ребят на черноморском побережье Краснодарского края;

Для детей с ОВЗ организованы инклюзивные программы.

Инфраструктурные обновления:

58 учреждений отремонтированы (49 – текущий ремонт, 9 – капитальный);

Привлечено 73 млн руб. из федерального бюджета на строительство 3 модульных корпусов (увеличат вместимость лагерей на 150 мест).

Ключевые акценты:

Патриотическое воспитание: тематические смены охватили 4770 детей ;

; Ежедневные церемонии поднятия флага и исполнения гимна;

100% оснащение лагерей видеонаблюдением, тревожной сигнализацией и охраной.

Бюджет кампании составил 1,345 млрд рублей. Контроль за отдыхом детей продолжает межведомственная комиссия.