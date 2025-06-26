Министерство цифрового развития Саратовской области решило свыше 100 обращений граждан из соцсетей с начала года

От
Новости Саратова
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Через систему «Инцидент Менеджмент» ведомство оперативно реагирует на запросы жителей в социальных сетях. За первое полугодие 2025 года поступило 108 обращений – на 33% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Основные темы обращений во II квартале:

  • Подключение проводного интернета в отдаленных селах;
  • Улучшение качества сотовой связи.

Как работает система:
▪️ Мониторит упоминания в VK, Одноклассниках и Telegram;
▪️ Гарантирует ответ в течение 3–5 часов на той же площадке, где задан вопрос;
▪️ Все обращения за 2025 год закрыты с предоставлением консультаций.

Министерство продолжит развивать цифровые сервисы для обратной связи с населением.