Министерство цифрового развития Саратовской области решило свыше 100 обращений граждан из соцсетей с начала года

Через систему «Инцидент Менеджмент» ведомство оперативно реагирует на запросы жителей в социальных сетях. За первое полугодие 2025 года поступило 108 обращений – на 33% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Основные темы обращений во II квартале:

Подключение проводного интернета в отдаленных селах;

Улучшение качества сотовой связи.



Как работает система:

▪️ Мониторит упоминания в VK, Одноклассниках и Telegram;

▪️ Гарантирует ответ в течение 3–5 часов на той же площадке, где задан вопрос;

▪️ Все обращения за 2025 год закрыты с предоставлением консультаций.

Министерство продолжит развивать цифровые сервисы для обратной связи с населением.