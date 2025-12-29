В Саратовской области 57-летний мужчина насмерть задохнулся в дыму пожара

Пенсионер погиб при пожаре в Ершове Саратовской области.

Поздно вечером 28 декабря на улице Прудовой в произошел трагический случай. Вызов о возгорании в одном из частных домов поступил в 22:40.

На место происшествия были направлены два расчёта МЧС, ликвидировавшие огонь. При осмотре помещений спасатели обнаружили тело 57-летнего хозяина дома. По предварительным данным, мужчина погиб от отравления угарным газом.

Возгорание, согласно информации, локализовалось на кухне площадью около 3 квадратных метров. Для установления точной причины инцидента назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ольга Сергеева