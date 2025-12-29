Саратовцев удивило нашествие свиристелей в декабре

Жители Аткарского района Саратовской области наблюдают массовый прилёт свиристелей.

Стаи птиц с характерными хохолками и серо-коричневым оперением облепляют деревья во дворах, лакомясь оставшимися ягодами в декабре.

«Облепили всю старую рябину. Галдели задорно. Не испугались даже восторженных нас с детьми», — поделилась впечатлениями одна из жительниц района.

Свиристели — ближайшие родственники воробьев, они обитают в северных таёжных лесах, а на зиму мигрируют в более южные регионы, включая Саратовскую область.

Их массовый прилёт в населённые пункты считается сезонным, но всегда привлекает внимание жителей. В народе говорят, что «свиристели к метели прилетели».

Ольга Сергеева