В Саратовской области 67 человек погибли на пожарах за полгода

В Саратовской области подвели итоги пожарной статистики за первое полугодие.

Согласно данным регионального управления МЧС, за этот период произошло 3355 пожаров, в результате которых погибли 67 человек, в том числе двое детей. Количество пострадавших составило 75 человек.

Анализ причин возгораний показал, что большинство пожаров (2600 случаев) возникло из-за неосторожного обращения с огнем. На втором месте — нарушения правил эксплуатации электрооборудования (412 инцидентов). Неисправности печного отопления стали причиной 137 пожаров, а состояние алкогольного опьянения — 32 возгораний. В пяти случаях пожары произошли из-за нарушений техники безопасности при проведении сварочных работ.

По типам объектов наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе (813 случаев) и на автотранспорте (146 случаев). Спасатели напоминают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в быту и на производстве.