На кольце Вольского тракта в Саратове посеют газон и высадят 1000 кустарников

Саратовские власти активно занимаются облагораживанием городских въездов.

В настоящее время ведутся работы на кольцевой развязке Вольского тракта, где устанавливают систему автоматического полива. В ближайшие недели здесь высадят свыше тысячи кустарников и создадут газон площадью 4500 кв.м. с использованием технологии гидропосева.

Как отметил мэр Михаил Исаев во время рабочего объезда, перед началом озеленительных работ были демонтированы незаконные торговые павильоны (578 кв.м) и 47 рекламных конструкций. Особое внимание уделяется взаимодействию с предпринимателями по вопросам содержания прилегающих территорий.

Параллельно в текущем году запланирован капитальный ремонт дублирующей дороги Вольского тракта. «Въездные зоны — это визитная карточка города. Мы продолжим комплексное благоустройство всех основных транспортных подходов к Саратову», — подчеркнул градоначальник. В перечне приоритетов — въезды со стороны Юбилейного, Елшанки, Заводского района и Энгельса.