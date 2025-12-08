В Саратовской области 8 декабря завершилась навигация для маломерных судов

С сегодняшнего дня, 8 декабря, в Саратовской области официально закрыт сезон навигации для маломерных судов (лодок, катеров, гидроциклов).

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства напоминает, что выход на воду сейчас запрещён и может быть опасным для жизни.

В последние годы сроки закрытия навигации сдвигались из-за тёплой погоды. В 2024 году сезон завершился 2 декабря.

Также изменился порядок установления запрета на выход людей на лёд. Если раньше он был единым для всей области, то теперь правила разделят. Официальный запрет для Волги будет устанавливать правительство региона, а решение о запрете выхода на малые водоёмы (пруды, озёра) будут принимать местные муниципалитеты, как пояснил руководитель управления безопасности области Юрий Юрин.

Ольга Сергеева