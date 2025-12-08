В Саратовской области стартовала программа для предпринимателей – ветеранов СВО и их семей

Для саратовских ветеранов СВО и их семей стартовала программа «СВОй бизнес».

Программа создана для поддержки предпринимательской инициативы среди ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Проект реализуется при поддержке правительства региона, партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.

В рамках пятидневного образовательного интенсива участники изучат основы предпринимательства, включая планирование, маркетинг и финансы, а также посетят действующие предприятия с бизнес-визитами. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, каждый ветеран сможет разработать собственный бизнес-план и реализовать его под руководством опытных наставников.

Подать заявку на участие можно через Цифровую платформу МСП.РФ, которая также предоставит доступ к инструментам для решения практических бизнес-задач. До конца 2025 года программу планируют пройти более 800 человек.

Ольга Сергеева