В Саратовской области 8,3 тысячи домовладений получили доступ к газу в рамках догазификации

В Саратовской области с начала действия президентской программы догазификации обеспечена возможность подключения к природному газу для 8,3 тыс. домов.

Мероприятия по догазификации реализуются в 473 населенных пунктах региона. К настоящему времени газ поступил в более чем 6 тыс. домовладений, а число заключенных договоров превысило 11,1 тыс.

При этом наибольшее количество заявок на догазификацию поступило от жителей МО «Город Саратов», Энгельсского и Балаковского районов.

Программа позволяет жителям газифицированных населенных пунктов бесплатно подвести газ до границ земельного участка. Работы на его территории и внутри дома, а также приобретение оборудования выполняются за счет собственника.

При этом для льготных категорий граждан в Саратовской области предусмотрена компенсация затрат до 150 тыс. рублей.

Также жители могут воспользоваться субсидией до 100 тысяч рублей, которая направляется газораспределительной организации в счет оплаты договора на газификацию жилья. Помимо этого, семьи могут направить на газификацию жилья средства регионального материнского капитала.

Оставить заявку на догазификацию можно через портал Единого оператора газификации, Госуслуги, официальные сайты «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз», а также во всех филиалах и участках газовых компаний и МФЦ.