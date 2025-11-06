Раритет за 5 миллионов: в Саратове продают макет легендарного парусника и старинный компас

На саратовском рынке антиквариата сформировалось эксклюзивное предложение для ценителей морской истории.

В продажу поступили два примечательных артефакта: детализированная модель легендарного парусника «Крузенштерн» и раритетный бинокль, совмещенный с компасом.

Как утверждает продавец, оптический прибор был произведен во Франции в позапрошлом столетии, что подчеркивает его музейную ценность.

Впрочем, документального подтверждения столь почтенного возраста изделия, к сожалению, не имеется.

Общая стоимость коллекции установлена владельцем в 5 миллионов рублей. Столь высокая цена обусловлена исторической значимостью лотов, среди которых именно бинокль-компас считается жемчужиной собрания.

Подобные находки способны заинтересовать не только местных, но и столичных коллекционеров.

