Раритет за 5 миллионов: в Саратове продают макет легендарного парусника и старинный компас

На саратовском рынке антиквариата сформировалось эксклюзивное предложение для ценителей морской истории.
В продажу поступили два примечательных артефакта: детализированная модель легендарного парусника «Крузенштерн» и раритетный бинокль, совмещенный с компасом.
Как утверждает продавец, оптический прибор был произведен во Франции в позапрошлом столетии, что подчеркивает его музейную ценность.
Впрочем, документального подтверждения столь почтенного возраста изделия, к сожалению, не имеется.
Общая стоимость коллекции установлена владельцем в 5 миллионов рублей. Столь высокая цена обусловлена исторической значимостью лотов, среди которых именно бинокль-компас считается жемчужиной собрания.
Подобные находки способны заинтересовать не только местных, но и столичных коллекционеров.
Наталья Мерайеф