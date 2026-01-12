В Саратовской области агрессивная обезьяна отправила 5-летнюю девочку в больницу

В городе Балаково пятилетняя девочка была укушена обезьянкой в передвижном контактном зоопарке.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Минской, когда ребенок кормил животное с разрешения владельца.

Девочка госпитализирована и проходит курс прививок от бешенства. По словам врачей, её состояние стабильно, и если не будет осложнений после третьей вакцины, её могут выписать.

Медики подчеркивают, что только своевременная вакцинация может предотвратить летальный исход. Они также напомнили, что в начале января в этом же зоопарке уже пострадала 27-летняя посетительница, и предупредили, что любое дикое животное, даже декоративное, остается непредсказуемым и опасным.

Ольга Сергеева