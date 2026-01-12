Саратовские пенсионеры наслаждаются зимними активностями

В Саратовской области старшее поколение активно проводит время на свежем воздухе: катается с горок на санках, гуляет на снегоступах и играет в снежки.

Для этого используется спортивный инвентарь из пунктов проката центров социального обслуживания.

В Лысогорском районе волонтёры организовали катание с горки «Эх, прокачусь!». Участницы отмечают, что это не только весёлое, но и полезное занятие, тренирующее мышцы и дыхательную систему.

В Хвалынске «серебряные» волонтёры отправились в лес на снегоступах. Прогулка позволила им насладиться зимней природой, пообщаться и покормить птиц заранее приготовленным угощением.

В Ершове пенсионеры с удовольствием поиграли в снежки, вспоминая снежные зимы своей юности.

Эти мероприятия проходят в рамках региональной программы «Активное долголетие», которая реализуется в соответствии с национальным проектом «Семья».

Подготовила Ольга Сергеева