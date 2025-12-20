В Саратовской области астрономы сняли полет межзвездной кометы в декабре

Саратовским астрономам удалось заснять уникальную межзвездную комету 3I/ATLAS.

Наблюдения провели Алексей Кулачатов и Алексей Матвиенко в Петровском районе в ночь на 16 декабря, преодолев для этого 80 км в 16-градусный мороз.

19 декабря комета сблизилась с Землей на расстояние 269 млн км. Объект, прибывший из другой звездной системы, оценивается учеными в 7 миллиардов лет, что делает его старше Солнца. Его необычный химический состав вызвал смену цвета с тёмно-красного на зелёно-синий, а также люминесценцию, напоминающую свечение автомобильных фар.

Эти аномалии породили слухи о возможном искусственном происхождении объекта, особенно на фоне наблюдаемого аномального ускорения кометы.

Ольга Сергеева