Водитель «Волги» врезался в бетонный блок в Энгельсе и отправился в больницу

В Энгельсе водитель пострадал в ДТП с бетонным блоком.

В пятницу вечером, 19 декабря, около 20:30 на улице Лесокомбинатской автомобиль «Волга», за рулем которого находился 42-летний мужчина, съехал с проезжей части и совершил наезд на бетонное ограждение.

В результате столкновения водитель получил телесные повреждения. Медики бригады скорой помощи доставили пострадавшего в больницу, где ему оказывают необходимую помощь в стационаре.

Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками полиции.

Ольга Сергеева