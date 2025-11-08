В Саратовской области автомобиль сбил ночью лошадь и перевернулся

В Саратовской области, на территории Озинского района, в ночь на 7 ноября произошел инцидент с участием автомобиля и животного.

Согласно информации от регионального управления ГАИ, примерно в 3:20 утра недалеко от поселка Белоглинный 43-летний водитель «Лады Весты» совершил наезд на лошадь. В результате столкновения с конем легковой автомобиль перевернулся.

Пострадавший в аварии водитель с полученными травмами был доставлен в больницу. Данные о состоянии сбитого животного дорожной полицией не приводятся.

Ольга Сергеева