В Саратовской области белую акацию считают перспективной породой для лесопосадок

Саратовская область планомерно прирастает лесами.

По поручению губернатора области Романа Бусаргина лесной фонд региона ежегодно увеличивается на 4 тысячи гектаров. Выполнено свыше 88% от общего плана посадок текущего года. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Осенью уже засажены более 500 гектаров территории лесного фонда. Об этом на заседании Правительства области сообщил министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.

«В связи с климатическими изменениями перспективной породой является акация белая, которая более устойчива к пожарам и менее требовательна к влажности и плодородию почв. За последние три года в лесном фонде региона уже создано 442,6 гектаров акациевых насаждений», — пояснил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

На территории области главными лесообразующими породами являются сосна обыкновенная и дуб черешчатый. Созданные в этом году лесные культуры на 80% представлены сосновыми насаждениями, в том числе с улучшенными наследственными свойствами, а 20% это лиственные породы, такие как дуб, акция белая, вяз и ясень.

«Работы по воспроизводству лесов проводятся лесхозами в соответствии с установленными календарными сроками. Весной высажены лесные культуры на площади 2 204 га. В сентябре выполнены работы по содействию естественному возобновлению в объеме 830 га. До 15 ноября планируется еще создать 970 га лесных культур в лесном фонде региона», — уточнил министр.

Всего в посадках задействовано около 80 агрегатов, состоящих из колесных тракторов и навесных лесопосадочных машин.

В текущем году больше всего высаживают леса в Вольском — 715,7 га, Лысогорском — 516,7 га, Ровенском — 392,7 га, Красноармейском — 354 га, Екатериновском — 310,6 га и в Базарно-Карабулакском — 249,1 га районах области.

Лесовосстановление в регионе проводится в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Подготовила Ольга Сергеева