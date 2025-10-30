Для реконструкции Московской и Емлютина власти Саратова изымут земельные участки

В областном центре продолжаются масштабные работы по благоустройству.

Так, в соответствии с документацией по планировке территории автовокзала, утвержденной приказом министерства строительства и ЖКХ области и Генеральным планом муниципального образования «Город Саратов», планируется реконструкция магистральных улиц районного значения: ул. Московской и ул. Емлютина, создание комфортного транспортно-пересадочного узла, расширение до 4 полос движения по указанным улицам, что в комплексе позволит улучшить доступность транспортных услуг для жителей.

Реализация проекта предполагает изъятие ряда земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд, в том числе на ул. Московской, ул. им. Емлютина Д.В. и прилегающих территориях. Об этом информирует 30 октября пресс-служба муниипалитета.

В ближайшее время будет размещена конкурсная документация по отбору организации, которая выполнит независимую оценку на имущество для последующей выплаты компенсаций в соответствии с рыночными ценами.

С собственниками будут проведены индивидуальные встречи на базе администрации Кировского района. Задать вопросы и записаться на встречу можно по телефону горячей линии: 8(8452) 26-27-98.

Подготовила Ольга Сергеева