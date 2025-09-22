В Саратовской области благоустроят 108 общественных территорий по нацпроекту

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе продолжается благоустройство 108 общественных пространств, отобранных по итогам электронного голосования жителей. На текущий момент работы завершены на 79 объектах.

Шесть городов области — Балашов, Красноармейск, Маркс, Новоузенск, Петровск и Хвалынск — стали победителями Всероссийского конкурса благоустройства малых городов в 2024 году. Это позволит им получить дополнительное федеральное финансирование на преобразование городской среды.

Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул важность качественного выполнения работ и последующего содержания обновленных территорий, поскольку выбор объектов осуществлялся непосредственно гражданами через рейтинговое голосование.